Giannis Antetokounmpo est le défenseur de l’année en NBA.

La star des Milwaukee Bucks a été désignée défenseur de l’année avec 75 premières places sur 100 possibles et un total de 437 points. “Je sais que sans eux ça ne serait pas possible, a indiqué Antetokounmpo. Je sais que mon nom est sur le trophée mais les leurs pourraient y être aussi. Pour moi la défense, c’est de la confiance, de croire les uns aux autres. On est la meilleure équipe défensive en NBA et on veut que ça reste comme ça.” Le Grec de Milwaukee a été sacré devant Anthony Davis et Rudy Gobert qui avait été sacré en 2018 et 2019.