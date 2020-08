L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a évoqué la victoire du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain (1-0) en finale de la Ligue des Champions. Le technicien a rendu hommage aux Bavarois.

“Le Bayern en voulait plus, même si le PSG en voulait beaucoup. Les Bavarois ont eu un peu de chance, oui, mais ils n’avaient pas besoin de beaucoup. Et c’est pour cette raison que la victoire est méritée. Je pense aussi à Hansi Flick (l’entraîneur du Bayern, ancien adjoint, qui a remplacé Niko Kovac en novembre 2019, ndlr). Écrire autant d’histoire en si peu de temps, c’est quelque chose de difficile. Mais cette équipe est tellement dotée, il y a un joueur de classe mondiale et dans la fleur de l’âge à chaque poste”, a indiqué Klopp dans Bild.