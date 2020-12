La semaine du 28 novembre au 4 décembre a été riche en émotions. Les folles rumeurs sur Messi au PSG, ou encore sur le départ de Paul Pogba. Mais ces 7 derniers jours ont été aussi très riches en déclarations. Alors comme ça, pêle-mêle, Mourinho compare son équipe à un poney, Tim Henman évoque Djokovic et le compare à Nadal et Federer et le président par intérim du Barça lache une bombe sur Messi.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les déclarations des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : Tottenham marche sur l’eau ces derniers temps. Une victoire sur Manchester City, un jolie nul contre Chelsea, et l’équipe de Mourinho pointe sur la marche la plus haute de Premier League. Mais à l’heure d’évoquer le titre, le Portugais compare son équipe à un… poney.

Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🗣️💬 Mourinho "Nous ne sommes mêmes pas en course. Nous ne sommes pas un cheval" #Tottenham est premier du championnat mais Mourinho ne veut pas parler du titre, il considère ses joueurs trop frêles encore !



— Sport.fr (@FilSport) November 30, 2020

Numéro 2 : l’ancienne gloire du tennis britannique, Tim Henman, a donné son avis dans l’éternel débat du GOAT. Mais qui a t’il choisi entre Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Rodger Federer pour lui ? La réponse ici.

Tennis 🎾🏆



🗣️La légende du Tennis Britannique Tim Henman a donné son avis sur qui il voit gagner le plus grand nombre de Grand chelem, son cœur balance pour le Djoker 🇷🇸 !



— Sport.fr (@FilSport) December 1, 2020

Numéro 3 : le président par intérim du Barça n’y va pas avec le dos de la cuillère. Alors que les Blaugrana traversent une crise financière, Carles Tusquets a laché une véritable bombe… sur Lionel Messi.