Tottenham a réussi à accrocher Chelsea ce dimanche. Une preuve que l’équipe de Mourinho joue le titre ? Pas pour le technicien.

Leader à la différence de buts après 10 journées de Premier League, Tottenham impressionne. Victoire 2-0 sur Manchester City, un nul 0-0 obtenu à Chelsea ce dimanche, meilleure défense, troisième meilleure attaque… C’est un début de saison formidable des hommes de Mourinho.

Pourtant, ne comptez pas sur le Spécial One pour évoquer ouvertement le titre. En conférence d’après match, il a utilisé une métaphore équestre, pour comparer son équipe aux autres cadors. « Nous ne sommes même pas en course. Nous ne sommes pas un cheval. Je ne sais pas quel est le mot. Nous sommes les petits et jeunes chevaux. Nous ne sommes qu’un poney » a assuré le Portugais devant les médias.