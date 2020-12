L’ancienne gloire du tennis britannique, Tim Henman, a donné son avis dans l’éternel débat du GOAT qui divise et déchaîne les passions chez les amoureux de la petite balle jaune.

Mais qui de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer, quand l’heure de la retraite aura sonné, sera considéré comme le plus grand joueur de tous les temps ? La course au GOAT (Greatest Of All Time) ne cesse d’animer les discussions au sein de la planète tennis.

Et aujourd’hui, c’est Tim Henman, ancien 4e mondial, qui s’invite dans cet éternel débat. Pour l’ancien champion du tennis britannique, Djokovic est le meilleur physiquement et tennistiquement et il ne devrait pas tarder à combler son retard en Grand Chelem sur les deux autres légendes dans les années à venir. « Si je devais choisir un joueur qui remportera le plus de Majeurs, ce serait quand même Novak Djokovic. Je regarde son jeu, sa physionomie, il semble être en forme. Il pourrait dépasser Federer et Nadal. Je pense que le corps de Rafa a un peu souffert avec ces problèmes de genou ».