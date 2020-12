Sébastien Simon vient de jeter l’éponge et voit son rêve de gagner le Vendée Globe s’envoler. Il a été victime d’un ofni et n’est plus en mesure de poursuivre la course.

Skipper de Arkéa Paprec, Sébastien Simon voit son objectif de victoire finale s’envoler dans la course autour du monde en solitaire. Pour son premier Vendée Globe, le Français a été victime d’une avarie après avoir heurté un ofni (objet flottant non identifié) et son bateau avait été endommagé au niveau du foil tribord. Après coup, le concurrent âgé de 30 ans tentait de trouver une zone plus calme afin de pouvoir réparer son voilier mais n’a pas été capable de trouver la solution comme son équipe l’a confirmé.

« les réparations sont impossibles à réaliser seul. Elles nécessiteraient énormément de temps et des conditions très clémentes et ne peuvent garantir un niveau de sécurité suffisant avant d’entamer le tour de l’Antarctique », poursuit l’équipe.