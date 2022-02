Interrogé au micro d’Amazon Prime, après le large succès parisien sur la pelouse lilloise (5-1), Kyllian Mbappé est revenu sur son avenir encore en suspens entre le Paris Saint Germain et le Real Madrid.

À neuf jours du huitième de finale aller face au club Madrilène, l’international français a mis les choses au clair sur sa situation actuelle. « Non, ma décision n’est pas prise, a répondu le Français sur Prime Video. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d’essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera. »

Problème : impossible de juger de la sincérité de cette réponse. La formulation de la question du journaliste n’appelait pas autre chose. S’il a vraiment déjà signé au Real Madrid, comme l’affirment certains médias étranger, Kylian Mbappé ne peut l’avouer avant le choc de Ligue des champions…