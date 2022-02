On en entend des vertes et des pas mures… Mais aujourd’hui, l’ancien président barcelonais Joan Gaspart, a donné ce qui est selon lui « une exclusivité », Mbappé aurait, selon ses dires, déjà signé au Real Madrid.

« Aujourd’hui, je vais donner une exclusivité. Mbappé a déjà signé au Real Madrid. Je suis sur et certain. Je connais [le président du Real Madrid] Florentino Pérez et j’en suis sûr », a déclaré Joan Gaspart, comme le rapporte La Bola.

Une information évidemment à prendre à la légère mais qui devrait relancer les rumeurs.