Au sommet de son art, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner les observateurs. A 23 ans, il aurait déjà dépassé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en étant le meilleur joueur du monde.

Etincelant sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réalise une nouvelle saison stratosphérique. Auteur de 22 buts et 16 passes décisives en 33 rencontres disputées, le Français impressionne et attise toutes les convoitises. Le monde du football est dithyrambique tout comme Youri Djorkaeff qui ne fait pas exception à la règle.

« Pour moi, Mbappé c’est le plus grand joueur aujourd’hui. L’extérieur écrit et parle beaucoup de lui, et lui, on voit qu’il est focus sur une chose : faire le mieux possible pour remporter la Ligue des Champions et rien ne le perturbe. Son but face à Madrid ? C’est un but que tous les attaquants rêvent de marquer dans le timing, l’adversaire, l’exécution et au Parc des Princes« , a lancé Youri Djorkaeff dans des propos accordés à Téléfoot.