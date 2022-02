Pas de championnat NBA la nuit dernière mais le match au sommet du traditionnel All Star Game. Cette année, c’est victoire pour la team de LeBron James face à celle de Kevin Durant.

Team LeBron – Team Durant 163-160 : dans ce match des étoiles, c’es la team LeBron qui l’emporte face à la team Durant. Ces derniers ont pu compter sur l’énorme performance de Joël Embiid avec 36 points et 10 rebonds, les 20 points de Devin Booker et même le double double de Trae Young avec 13 points et 10 passes. Insuffisant face à la team LeBron et un Stephen Curry MVP du match. 50 points pour la star des Warriors de Golden State. Notons le match du Français Rudy Gobert dans la team Giannis avec 6 points et 6 rebonds en 12 minutes de jeu. Belle perf aussi pour Antetokounmpo avec 30 points et 12 rebonds.

🚨 STEPHEN CURRY EST ÉLU MVP DU ALL-STAR GAME 2022 !

PREMIÈRE FOIS DE SA CARRIÈRE QU’IL OBTIENT CE TROPHÉE ! pic.twitter.com/vOE24Hwuaa — Steph Curry FR 🇫🇷 (@SCurry_FR) February 21, 2022