La récupération est un élément essentiel qui permet au sportif de regagner des forces après avoir participé à des épreuves sportives ou de compétition. À cet effet, plusieurs blogs de sports, coach de sports ou encore les nutritionnistes proposent des méthodes de récupération pour aider ces athlètes de haut niveau à faire le plein d’énergie aussi rapidement que possible. Ainsi, de nouvelles méthodes naissent de jour en jour et on ne sait plus laquelle choisir. Le présent article fait le point sur quelques nouvelles méthodes de récupération.

La nutrition

Le sportif pendant ses séances d’exercice ou d’entraînement brûle assez de calories. Pour compenser cette énergie perdue, ce dernier doit suivre un régime alimentaire spécifique. En effet, il faut souligner que certains sports d’endurance font dépenser plus d’énergie que d’autres.

De ce fait, pour favoriser une récupération rapide et efficace, tout bon sportif doit savoir évaluer ses apports de calories et se nourrir convenablement. Dans cette optique, certaines études scientifiques ont révélé qu’une personne qui pratique de la musculation doit se nourrir d’une manière précise et cohérente afin de faciliter la restauration des réserves de glycogène, de lipides…, perdues au cours de l’exercice.

Néanmoins, celui qui fait de façon intempestive du footing, n’a pas nécessairement besoin d’une nutrition de récupération spéciale. On comprend par là que tout dépend des activités sportives pratiquées. Toutefois, une bonne alimentation avec des compléments alimentaires pour la musculation ne fera qu’améliorer le processus de récupération, mais pas que.

Le repos

Certaines études scientifiques réalisées sur les bienfaits du sommeil ont déduit que la durée du sommeil entraîne une augmentation des performances et du bien-être mental chez les hommes, plus particulièrement les sportifs. Ces mêmes études ont démontré que la dette de sommeil chronique nuit aux performances et réduit la motivation à exceller.

De ce fait, on considère le sommeil comme étant un facteur prépondérant de la récupération.

Toutefois, pour un résultat optimal, il est important de respecter le temps de sommeil. Oui, car, la durée du sommeil affecte considérablement les qualités régénératrices. Pour les sportifs souffrant de trouble du sommeil, il est conseillé de leur faire passer des séances d’entraînement au petit matin. Même si vous utilisez votre propre home gym. De même, en tant que sportif, vous devez consacrer les heures du soir à des activités de moindre intensité telles que le yoga, les étirements, les massages, etc.

Le bain de glace

Le bain de glace encore appelé cryothérapie est aussi l’une des méthodes de récupération les plus efficaces. Cette pratique consiste à prendre un bain froid prolongé à une température avoisinant 15 °C. De cette manière, la température du corps connaîtra une chute notable et va éliminer la fatigue.

Le plus intéressant avec cette méthode est qu’elle permet également d’atténuer les douleurs musculaires et de décontracter les vaisseaux sanguins. Cela favorise entre autres, une meilleure circulation du sang. Et quand il y a une bonne circulation du sang, les cellules sont à l’évidence bien oxygénées. Ainsi donc, le cœur reprend de plus belle son battement, indispensable pour faire fonctionner l’organisme.