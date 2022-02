Pierre Ménès est revenu sur le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Angers SCO qui s’est déroulé vendredi soir et qui a vue un joli succès 5 buts à 2 pour les Phocéens.

« À chaque fois que vous me posez une question sur Milik, je réponds que ce n’est pas possible qu’un avant-centre finisseur ne trouve pas sa place dans un système. Quel que soit le système, un mec qui marque des buts a toute sa place. Sauf que, jusqu’ici, quand Sampaoli le faisait jouer, c’était quasi-systématiquement seul en pointe. Ce qui n’était pas très probant. Or, le fait de jouer avec Bakambu face à Angers a changé beaucoup de choses. Le Congolais a été fondamental avec son jeu sans ballon en créant de fausses pistes sur les deux premiers buts marseillais, le ballon piqué de Milik et la jolie frappe rasante de Gerson », a expliqué le consultant sur son blog. Rappelons que Milik s’est offert un triplé dans cette rencontre.