Dimanche soir, le FC Lorient s’est incliné, 5-1, contre le Paris Saint-Germain en clôture de la 30e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Christophe Pélissier, entraineur des merlus, a rendu un bel hommage à Kylian Mbappé, impliqué sur les cinq buts parisiens.

Kylian Mbappé est sur un nuage. Le numéro 7 du Parisien a inscrit deux buts et délibérément trois passes décisives lors de la victoire du Paris Saint-Germain, 5-1, face à Lorient. À l’issue de la rencontre, Christophe Pélissier a estimé que le champion du monde est actuellement le meilleur joueur du monde.

« Quand on a affaire à un tel joueur, c’est difficile. Je crois qu’il y a peu de monde qui voit des joueurs aussi forts. À l’heure actuelle, c’est le meilleur au monde. C’est une chance de l’avoir à Paris et qu’il soit français. Après, quand on est adversaires, on n’est pas forcément contents qu’il soit là… », a déclaré l’entraineur des Merlus en conférence de presse.

Si le Paris Saint-Germain se rapproche à grand pas d’un dixième titre de champion de france, Lorient est en grand danger. Les merlus pointent à la 16e avec 28 points soit seulement un point d’avance sur la zone rouge.