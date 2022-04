Titulaire ce dimanche soir en Ligue 1, dans le 11 du Paris Saint-Germain contre le FC Lorient lors de la victoire 5 buts à 1, Lionel Messi a réalisé une très belle prestation avec notamment un but inscrit, son 8e but de la saison, le 3e en championnat.

Quelques minutes après la rencontre, Ludovic Obraniak a évoqué cette victoire du leader de la Ligue 1 et il a tenu à souligner le bon match de la Pulga qui a répondu présent face aux Merlus. Il a pu apercevoir un Messi de grande qualité sur la pelouse du Parc des Princes. « J’ai aimé la première mi-temps de Lionel Messi. Je l’ai vu impliqué, je l’ai vu dans les buts, je l’ai vu un peu plus en mouvement. On l’a vu souriant aussi, ça faisait longtemps que l’on ne l’avait pas vu sourire. Ça faisait longtemps que je ne le voyais plus dans la surface pour finir les actions. Il met le but parce qu’il vient et qu’il est tout seul au deuxième poteau. Si je mets 10 à Mbappé, je mets au moins 7 à Messi. » Savoure le consultant et ancien bordelais.