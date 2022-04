En tête du classement des pilotes avec Charles Leclerc, ainsi que du classement des constructeurs, Ferrari a débuté la saison de F1 sur les chapeaux de roues. La célèbre marque au cheval cabré domine pour le moment le championnat et le nouveau moteur n’y est pas pour rien dans les très bons résultats du début de saison. Malgré tout, le V6 ne fait pas tout et c’est avant tout le travail d’équipe qui fait la différence au sein de la Scuderia.

Vainqueur à Bahreïn lors du premier Grand Prix de la saison, Charles Leclerc a été battu d’un rien par Max Verstappen en Arabie Saoudite il y a quelques jours. Le champion du monde en titre l’a emporté devant les monoplaces de Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz Jr. Un résultat qui permet à la marque italienne de conserver la tête du classement constructeurs. Peu en évidence l’année dernière, Ferrari a modifié son moteur durant l’intersaison et aujourd’hui les prestations de la Scuderia sont au rendez-vous.

Malgré tout, Charles Leclerc pense que la qualité du moteur ne fait pas tout et si son équipe est aussi bien située en ce début de saison, c’est avant tout grâce au travail des membres de la formation transalpine. « Je peux sentir la différence par rapport à la voiture, les progrès qui ont été réalisés de l’année dernière à cette année et c’est bien. C’est le résultat de tout le travail accompli par les gars à Maranello, et c’est aussi la raison pour laquelle nous sommes compétitifs cette année, donc c’est super de voir ça. D’un autre côté, je ne pense pas que nous ayons un avantage, je pense que nous sommes au même endroit que Red Bull en ce moment, parce qu’ils semblent eux aussi très forts en termes d’unité de puissance. Nous devons donc continuer à pousser, mais oui, c’est définitivement un grand pas en avant par rapport à l’année dernière. » A confié le Monégasque qui voit son équipe compter après deux courses, près de 40 points d’avance sur Mercedes au classement des constructeurs. Le prochain rendez-vous est prévu en Australie ce week-end.