Tout comme son grand rival lyonnais, l’Olympique de Marseille tente d’exister en matière de formation de jeunes joueurs. Pour renforcer leur académie, les Phocéens viseraient un jeune crack du centre de formation de l’OL.

L’information vient tout droit de nos confrères de ‘Foot mercato’ qui explique que le président olympien Pablo Longoria voudrait miser pour l’avenir sur le jeune U16 de l’OL Dimitri Bamballi. Considéré comme « un des plus gros potentiels offensifs du centre de formation lyonnais » il possède déjà une très belle cote puisque le FC Nantes, l’OGC Nice, le RB Leipzig et la Juventus surveillent ce dossier de près. Une très rude concurrence pour l’OM et son président Pablo Longoria.