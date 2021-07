Joueur d’Arsenal, Mattéo Guendouzi est un profil avec une belle cote sur le marché. Le milieu de terrain des Gunners intéresse l’Olympique de Marseille ou encore le Benfica Lisbonne.

Malgré les intérêts des deux équipes, Guendouzi semble plutôt attaché à la Premier League et fait le point sur son avenir. Aujourd’hui, rester à Arsenal paraît la suite logique des choses. « Je suis sous contrat avec Arsenal et nous avons des obligations mutuelles. Il y a un intérêt de clubs de différentes ligues. En ce moment, je suis à cent pour cent concentré sur mon rétablissement. En temps voulu, je déciderai avec mes conseillers et mon père dans quelle direction nous allons. » A lâché le joueur pour un entretien auprès de « Bild. »