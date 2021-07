De retour à l’OM, Leonardo Balerdi a posté un message pour remercier les dirigeants d’avoir levé son option d’achat et ainsi lui donner une nouvelle chance pour la saison prochaine.

Acheté désormais 8 millions d’euros par les phocéens, le défenseur central de 22 ans savoure ce retour en France et a hâte de débuter une nouvelle saison, cette fois, sous les ordres de Jorge Sampaoli. « I’m back. Je suis très heureux et fier de pouvoir continuer mon histoire avec ce prestigieux et grand club. Prêt à affronter tout ce qui vient de la meilleure des manières et à laisser le club bien représenté, » a déclaré le numéro 5 marseillais, apparu à 25 reprises toutes compétitions confondues la saison passée.