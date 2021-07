Fin de la 9e étape de ce Tour de France ce dimanche entre Cluses et Tignes. Une étape très difficile avec la pluie, le froid et de la montagne. Victoire magnifique de l’Australien Ben O’Connor.

Quelle journée et quelle étape cet après-midi sur ce Tour de France. Ben O’Connor a remporté cette étape pour son équipe française de AG2R La Mondiale ce dimanche lors d’une journée très éprouvante. Dans un grand froid pour un mois de juillet et dans une étape de pleine montagne entre Cluses et Tignes, il s’est montré le plus efficace et termine devant les deux Italiens Mattia Cattaneo et Sonny Colbrelli, alors que le Français Guillaume Martin prend la quatrième place devant Franck Bonnamour. Tadej Pogacar, leader de la Grande Boucle termine sixième devant Richard Carapaz et prend le large au classement général. Pogacar est désormais seul en tête et il sera bien difficile de le priver d’une deuxième victoire consécutive sur le Tour.

Classement étape 9 :

1. Ben O’Connor (AUS/AG2) les 144,9 km en 4 h 26:43. (moyenne: 32,7 km/h)

2. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) ą 5:07.

3. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 5:34.

4. Guillaume Martin (FRA/COF) 5:36.

5. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 6:02.

6. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 6:02.

7. Richard Carapaz (ECU/INE) 6:34.

8. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 6:34.

9. Enric Mas (ESP/MOV) 6:34.

10. Rigoberto Uran (COL/EF1) 6:34.