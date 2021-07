Le club de la capitale à bien l’intention de frapper un grand coup cet été en recrutant des stars pour un montant total de 200 millions d’euros.

Le 7 juin dernier, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré au journal L’Equipe que le marché estival du PSG serait plus mouvementé que les précédents. Le président parisien ne bluffait pas, car depuis le 2 juillet, le club de la capitale a finalisé le recrutement de la star de Liverpool Georginio Wijnaldum et semble sur le point de s’offrir Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Quatre recrues de très haut niveau qui pourraient également convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, ou du moins de rester une saison supplémentaire.

Mais ce n’est pas tout, puisque d’après les informations du journal Le Parisien, le PSG est prêt à dépenser 200 millions d’euros sur le marché des transferts. Un chiffre uniquement comparable au mercato de l’exercice 2017/2018, au cours duquel le club a aligné 220 millions d’euros pour Neymar et a obtenu le prêt avec option d’achat de Kylian Mbappé.

Cependant, Paris sera également obligé de vendre dans les prochaines semaines. Le fait d’avoir déjà effectué (potentiellement) quatre recrutements avec les salaires correspondants oblige les Parisiens à réaliser des ventes pour un montant d’au moins 200 millions d’euros (à condition d’atteindre comme promis ce chiffre dans le secteur des dépenses), car la DNCG, l’organisme chargé de contrôler les comptes des équipes de Ligue 1, ne permettra pas un investissement exorbitant sans un ajustement conséquent des comptes. C’est pourquoi des joueurs comme Pablo Sarabia, Ander Herrera, Mitchel Bakker ou encore Mauro Icardi sont annoncé sur le départ pour tenter d’éviter un déséquilibre très marqué entre les recettes et les dépenses de l’été du PSG.