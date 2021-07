Mardi soir à partir de 21 heures, l’Italie défie l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020 sur la pelouse de Wembley en Angleterre.

Justement, l’UEFA a confié ce match à l’arbitre allemand, Félix Brych pour arbitrer cette première demi-finale. L’homme de 45 ans sera entouré par ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp et par le Russe Sergei Karasev. Il arbitrera son cinquième match depuis le début de l’Euro, après Pays-Bas-Ukraine (3-2), Finlande-Belgique (0-2), Belgique-Portugal (1-0) et Ukraine-Angleterre (0-4).