Président de la Fédération Française de football, Noël Le Graët est revenu sur l’Euro 2020 et notamment le grand retour de Karim Benzema.

Le patron de la FFF était très satisfait de l’attitude de son attaquant revenu en Bleu après plus de cinq années d’absence. « Il a été bien reçu par tout le staff et les joueurs. Karim a montré lui-même beaucoup d’élégance et de modestie dans ses propos. Il n’y a pas eu de problème Benzema. Il aurait pu venir avant, c’est possible, ou pas du tout. Il s’est bien comporté. Il a été un peu moins bon le premier match. Il s’est amélioré au fil de la compétition. Il a été très bon sur les derniers matches. » A-t-il expliqué sur « Telefoot. »