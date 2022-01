Libre à la fin de la saison, le départ de Paul Pogba de Manchester United semblait acté. Pourtant le futur du Français dépendrait de celui de son nouvel entraineur Ralf Rangnick.

Blessé depuis plus de deux mois à la cuisse, Paul Pogba n’a toujours pas eu l’occasion d’évoluer sous les ordres de Ralf Rangnick. L’entraineur allemand a débarqué chez les Red Devils fin novembre en intérim jusqu’à la fin de la saison. Mais pourtant selon les informations de The Sun, l’avenir du milieu de terrain français dépend maintenant de celui de son nouveau coach. S’il n’a toujours pas pu évoluer sous ses ordres, l’ancien de la Juventus a pu discuter avec l’Allemand. Ce dernier lui aurait affirmé vouloir construire l’équipe autour de lui. Convaincu, Paul Pogba souhaiterait rester et donc prolonger son bail à Manchester United, si et seulement si Rangnick reste en poste après cet été 2022. Le club anglais va donc devoir prendre des décisions importantes eux qui étaient sur la piste Mauricio Pochettino l’été prochain. Affaire à suivre…