Le club du Angers SCO vient d’annoncer la venue de l’attaquant croate de 25 ans, Marin Jakolis.

Le club de Ligue 1 se renforce avec la signature du buteur croate de 25 ans en provenance du championnat croate et de la formation de Sibenik. Sur son site officiel, le club angevin informe de l’arrivée de l’attaquant, ce samedi. Il a paraphé un contrat portant sur trois saisons et demie, alors que le montant du transfert n’a pas été communiqué. Il remplacera numériquement Billal Brahimi, lequel a rejoint l’OGC Nice. Cette saison, Jakolis a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives en 19 apparitions avec son club, en D1 croate.