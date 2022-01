Consultant pour « Canal+ », Mickaël Madar donne son avis sur le mercato parisien et les rumeurs concernant Paul Pogba et Tanguy Ndombélé.

Selon lui, aucun des deux joueurs ne s’avèrent être un bon choix pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. « Ça ne vaut pas le coup de faire Tanguy Ndombele mais ça ne vaut pas le coup non plus de faire Pogba. Il faut arrêter. On peut aussi faire venir Cristiano Ronaldo, Pogba, on a Messi, on garde Mbappé. On a Neymar, on a Ramos. On va les mettre où tout cela (rire). Pour la communication, d’accord il faut le faire venir. » Peste l’ancien attaquant du PSG dans le « Late football club. »