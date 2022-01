Après une phase de poule ratée en Ligue Europa, Marseille a été reversé en phase finale de l’Europa Conference League. Eric Di Meco voit en cette nouvelle compétition européenne, une magnifique occasion de faire vibrer les supporters.

« Certains considèrent que ce n’est pas assez haut alors qu’on n’a même pas été capable de gagner la Ligue Europa. On fait les ronflants alors qu’on n’est même pas capables de gagner la Ligue Europa en France. Le PSG est bien content d’avoir la Coupe des Coupes ? On n’est pas en position de faire les ronflants en coupe d’Europe. On fait la fine bouche. Peut-être que pour une équipe comme l’OM, cette coupe est au niveau. Attendez de voir un quart ou une demie et vous verrez ce que ça va générer. Il y aura un engouement particulier à Marseille. Cela fait 11 ans qu’on n’a plus rien gagné. On est conscient du niveau qu’on a et du niveau du football français », a déclaré Eric Di Meco sur RMC.