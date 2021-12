Loin d’être à son niveau depuis plusieurs saisons, Anthony Martial ne cesse de décevoir ses dirigeants qui se sont enfin décidés à le pousser vers la sortie. Touché par cette situation, le Français veut quitter l’Angleterre. Il aurait d’ailleurs déjà trouvé un nouveau point de chute.

Barré par la concurrence de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho ou encore Mason Greenwood, Anthony Martial se serait résigné à quitter Manchester United cet hiver. Courtisé l’été dernier par l’Olympique Lyonnais lors des ultimes heures du marché estival, Anthony Martial avait refusé ces avances en espérant pouvoir se battre pour une place de titulaire à Manchester United. Une aspiration brisée qui le pousse désormais à se diriger vers la sortie. Si plusieurs prétendants s’accumulent au portillon tels que la Juventus Turin, Newcastle United ou le FC Barcelone, le Français aurait trouvé un point de chute idéal.

En effet, selon les informations de la presse britannique et de SkySports, Anthony Martial aurait donné sa préférence au FC Séville, dernier candidat entré en lice dans les négociations. Conscient du besoin offensif andalou, l’ancien de l’Olympique Lyonnais aurait fait de cette écurie une piste privilégiée pour relancer une carrière au point mort. Un départ sous la forme d’un prêt a été évoqué mais rien n’est encore certain. Une réunion devrait avoir lieu dans les prochains jours entre Ralf Rangnick et le clan Martial afin de statuer sur son avenir.