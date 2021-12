Daniel Riolo a une fois de plus fustiger contre la star du Paris Saint-Germain, Neymar qui a prévu de faire la fête pendant 5 jours pour le nouvel an, au lieu de reprendre sa marche en avant pour revenir en forme après sa blessure.

« Sinon Neymar prépare son marathon de fêtes du nouvel an… dans ce domaine il reste performant régulier et joue 100% des matches… », a ironisé un Daniel Riolo toujours aussi impitoyable envers Neymar et le PSG, qui laisse trop sa star brésilienne faire ce qu’elle veut à son goût. Le verdict ne devrait toutefois pas tarder à tomber. Le « Ney » va être juste pour affronter le Real Madrid en Ligue des Champions au mois de février, et il devra être particulièrement affûté s’il veut accélérer son rétablissement. » A-t-il livré via son compte twitter. Pas la meilleure des préparation pour revenir en forme et aider le PSG dans sa saison.