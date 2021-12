Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et bien revenu en championnat, le LOSC pourrait être contraint de se séparer de son défenseur central néerlandais Sven Botman lors de ce mercato.

D’après les informations du « Daily Mail », le club de Ligue 1 pourrait recevoir une offre de 35 millions d’euros pour son défenseur central et international U21 Sven Botman lors du mercato hivernal. Maintenent, la situation des Magpies ne joue pas en leur avantage et pas sur que le Lillois accepte de partir pour jouer le maintien en Premier League pour cette deuxième partie de saison. Les discussions pour sa venue pourraient aboutir dès la semaine prochaine, alors que son contrat prévoit une clause libératoire de 37 millions d’euros. Affaire à suivre et on imagine mal le LOSC s’en séparer cet hiver…