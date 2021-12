Les Knicks de New York ne pourra pas compter sur leur star Julius Randle pour les trois prochains matchs de NBA.

Coup dur pour la franchise de « Big Apple » qui devra faire sans son meilleur marqueur pour les trois prochains matchs à commencer par le duel face au Thunder d’Oklahoma City ce vendredi. Comme annoncé par la franchise de la conférence est, Randle a été placé sur la liste des protocoles anti-Covid et doit observer une période d’isolement de six jours s’il est bien évidemment testé deux fois négatifs en moins de 24 heures. Coup dur pour les partenaires d’Evan Fournier qui joueront sans lui face à OKC mais également au Raptors de Toronto et aux Pacers d’Indiana. Son retour pourrait se faire face aux Celtics de Boston dans une semaine…