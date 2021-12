Suite de la NBA la nuit dernière avec les quatre derniers matchs de l’année. Après de nombreux cas de covid, la NBA a pris la décision de reporter le duel entre Denver et Golden State. Au final, trois matchs se sont joués.

Les résultats de la nuit :

Philadelphie décroche une magnifique victoire contre les Nets de Brooklyn toujours en tête de la conférence est. Les Sixers l’emportent avec un énorme match de Joel Embiid qui score 34 points, bien aidé par le double double d’Andre Drummond avec 10 points et 10 rebonds et les 25 unités de Tyrese Maxey. En face, triple double de James Harden avec 33 points, 14 rebonds et 10 passes, tandis que Kevin Durant score également 33 unités. Milwaukee ne tremble pas contre le Magic d’Orlando avec 33 points et 12 rebonds de sa star Giannis Antetokounmpo. Le champion en titre est troisième de la conférence est avec 24 victoires pour 13 défaites. Enfin, Washington s’impose contre Cleveland et le gros match de Bradley Beal avec 29 unités et 10 passes.