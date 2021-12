En manque de temps de jeu, le Français va officiellement demander à quitter Manchester United cet hiver.

Barré par la concurrence de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho ou encore Mason Greenwood, Anthony Martial se serait résigné à quitter Manchester United cet hiver. De passage au micro de Sky Sports News ce vendredi, son représentant Philippe Lamboley n’est pas passé par quatre chemins. « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement. »

Arrivé dans le nord de l’Angleterre en 2015 pour un montant de plus de 60 millions d’euros, le Français aura eu du mal à s’imposer. Malgré de très bonnes périodes sous les couleurs des Red Devils, Martial est passé petit à petit au second plan. Cette saison, il est apparu seulement 7 fois en Premier League, dont 2 en tant que titulaire. Un bien maigre bilan pour l’ancien Monégasque, encore lié avec Manchester United jusqu’en 2024. D’après les informations de la presse britannique, Anthony Martial serait déjà sur les tablettes du FC Barcelone et de la Juventus Turin. Affaire à suivre…