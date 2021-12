Encore impressionnant mardi, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de la semaine de Ligue des champions.

Auteur d’un doublé mardi soir lors de la victoire (4-1) du Paris Saint-Germain contre Bruges, Kylian Mbappé a reçu ce vendredi le prix de meilleur joueur de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Une récompense de plus pour le prodige de Bondy, qui est également devenu le plus jeune joueur à passer la barre des 30 buts en C1.

Parmi les prétendants au titre de cette semaine, l’UEFA avait également retenu Antoine Griezmann, buteur et passeur avec l’Atlético Madrid sur le terrain de Porto (3-1), Jonathan Ikoné, décisif dans le succès de Lille à Wolfsburg (3-1), et Arnaut Danjuma, double buteur avec Villarreal hier sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (3-2).