Le sélectionneur des Bleues a vanté les mérites de Béatrice Edwige, patronne de sa défense depuis le début de la Coupe du monde.

De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match de poule face à la Serbie (18h), Olivier Krumbholz a évoqué la solidité défensive de son équipe depuis le début de cette Coupe du monde. Sur les quatre dernières rencontres, les Français n’ont jamais encaissé plus de 20 buts.

« C’est dû à beaucoup de choses. D’abord la compétence de certains cadres défensifs, en premier lieu Béatrice Edwige. Elle est la patronne de la défense, autant dans la performance individuelle que collective, car elle structure sa défense. Mais elle ne perd jamais un duel, alors qu’elle se situe dans un secteur central où les arrières adverses arrivent lancées. Elle est accompagnée par d’autres joueuses, Grâce (Zaadi) qui continue de progresser en défense, d’autres grands défenseurs comme Allison (Pineau), Estelle (Nze Minko), Tamara (Horacek) qui a beaucoup de qualités pour ça. On aborde la défense avec plaisir, l’idée d’attaquer l’attaque, de surprendre, feinter, alors que ce sont souvent des choses qu’on pense réservées à l’attaque. Mais sur le plan tactique, on ne s’interdit rien, et dans l’étude des adversaires on va faire des petites choses que les autres ne font pas. »