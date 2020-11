Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia espère prolonger son contrat avec l’OL.

Pourtant, le président des Gones n’est pas trop de cet avis. Selon plusieurs médias, l’ancien technicien de l’OM serait très proche de la sortie en fin de saison. Au micro de RMC, Jean-Michel Aulas a évoqué l’avenir du technicien français. Pas du tout rassurant pour notre Rudi Garcia national. Le boss de l’OL sait très bien qu’en annonçant une prolongation du technicien aujourd’hui, c’est un risque énorme au niveau sportif et surtout au niveau communication avec le public. Les fans attendent qu’une seule chose, le départ de Rudi Garcia.

« Une prolongation pour Rudi Garcia ? C’est un sujet qu’on a souvent abordé, je l’ai déjà dit : d’ici la fin de la saison, on ne prendra pas position. On se réunira ensuite, j’espère qu’on sera premier à cette époque-là pour pouvoir envisager les choses d’une manière différente. Mais pour le moment, ce n’est pas d’actualité. Rudi le sait, j’en parle souvent avec lui, il est d’accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l’équipe si on doit éventuellement envisager une prolongation. Mais pour l’instant, cela n’a pas du tout été envisagé jusqu’à maintenant. Peu probable selon vos bruits ? Vous avez souvent des bons bruits », a indiqué Aulas.