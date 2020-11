Un des plus grands joueurs de tennis au niveau mondial, pourtant Roger Federer ne comprend pas encore sa réussite.

« En fait, je ne sais pas exactement pourquoi j’ai autant réussi. On ne vise pas 20 Grands Chelems, on ne vise pas la place de numéro 1 mondial de toute façon. Pas chez moi, pas d’où je viens, en Suisse. Je ne crois pas qu’on rêve aussi grand. Ce n’est pas quelque chose qui se fait rapidement ou facilement. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, continuez, continuez à y croire, visez la lune et entourez vous des bonnes personnes. Et si vous y tenez vraiment, une chose en laquelle je crois, c’est de ne pas gâcher son talent. Vous pouvez toujours maîtriser votre esprit, votre forme physique et vos efforts. Si vous faites de votre mieux, au moins vous n’aurez pas de regrets et vous pourrez rétrospectivement être fier de ce que vous avez accompli », a indiqué Roger Federer dans un entretien pour BecomingX.