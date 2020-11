20Minutes raconte l’histoire formidable de Marcus Thuram, nouvel attaquant de l’équipe de France.

Attaquant du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram (23 ans) était très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du mercato d’été 2019. C’est Lilian Thuram en personne qui va bloquer ce transfert et qui va surtout orienter son fils vers l’Allemagne. L’ancien président de Guingamp, Bertrand Desplat, raconte ce moment fort du mercato.

« Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach. Mais Lilian a pensé – et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose – que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison », a indiqué Desplat dans 20Minutes. Le Borussia Mönchengladbach qui a dépensé 9 millions d’euros pour s’offrir l’international français.