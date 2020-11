Plusieurs candidats sont prêts à se présenter face à Noël Le Graët, qui n’a pas encore déclaré sa candidature, pour obtenir la présidence de la FFF.

Dont, deux têtes très familières du football français. Selon les informations de L’Equipe, l’ancien président de la LFP entre 2002 et 2016, Frédéric Thiriez (68 ans) « consulte beaucoup pour évaluer ses chances de succès » lors de cette élection à la présidence de la FFF. Autre tête d’affiche pour cette élection, Luis Fernandez. L’ancien joueur et entraîneur du PSG pourrait être tenté par l’aventure.

« On consulte, on discute et on observe ce qui se passe. Avec la crise sanitaire, ce n’est pas évident mais on se parle à distance et on avance dans la constitution de notre projet des ex-internationaux. Nous n’avons pas encore la tête de liste mais on rencontre des dirigeants de Ligues, de Districts, du foot féminin, des arbitres », a indiqué le consultant de BeIn Sports dans L’Equipe. Noël Le Graët a déjà annoncé qu’il dévoilera le 12 décembre, lors de l’assemblée fédérale, s’il brigue un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la FFF. Michel Moulin et Éric Thomas sont les autres candidats potentiels pour se présenter à cette élection.