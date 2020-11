Alors que son aventure avec l’AS Saint-Étienne s’est terminée en eau de boudin, Jean-Louis Gasset a pris les reines des Girondins dans l’espoir d’un avenir meilleur. Mauvaise idée. Alors qu’il enchaîne les défaites, il a reçu un soutient de poids, en la personne de Thiago Motta.

Bordeaux ne respire pas la sérénité. L’équipe comme la structure. Un projet bancal et des promesses pas tenus, voilà ce avec quoi les supporters doivent vivre. Et entraîner un tel désastre est loin d’être une partie de plaisir, Jean-Louis Gasset l’apprend à ses dépens depuis son arrivée. Douzièmes de Ligue 1, les Girondins produisent un jeu sans relief est très stéréotypé. Seul l’arrivé d’Hatem Ben Harfa permet quelques jolis éclairs, dans cette bouillie bordelaise. Mais même si le jeu de Bordeaux est souvent critiqué, et même si Pierre Ménès descend relativement souvent le club aquitain, l’ancien de l’ASSE a reçu un soutient de poids.



« Des entraîneurs qui me plaisent dans leur façon de travailler ? Il y a Jean-Louis Gasset à Bordeaux, qui a été mon entraîneur, a assuré l’ancien milieu du PSG dans des propos relayés par Girondins4Ever. Je l’aime bien parce qu’il a une personnalité forte, il transmet ça à ses joueurs. Il attend beaucoup de ses joueurs, et il est capable de passer un message. Même quand il était avec nous au PSG en tant qu’adjoint de Laurent (Blanc), de temps en temps, c’était lui qui nous parlait. J’aimais bien sa façon de parler, sa façon de travailler. Au niveau personnel, je l’aime bien aussi. » Voilà qui va réconforter Jean-Louis Gasset… ou pas.