Déjà sur le départ l’été dernier, Renato Sanches aurait d’ores et déjà conclu un accord avec le Milan AC pour quitter le LOSC et rejoindre l’Italie dès cet été.

A un pas de quitter le LOSC la saison dernière et un transfert avorté suite à une blessure impromptue, Renato Sanches ne devrait pas manquer le coche cet été. Sur une courbe ascendante cette saison, le Portugais séduit de nombreuses écuries à travers l’Europe. Titularisé à 21 reprises pour 1 but et une passe décisive à son actif, il est l’un des détonateurs des Dogues et forme un duo complémentaire au côté de Benjamin André. Un duo qui devrait disputer ses dernières rencontres au cours de la saison alors que Renato Sanches est en instance de départ.

Selon les informations dévoilées par la Gazzetta dello Sport et relayées par Calcio Mercato, Renato Sanches aurait déjà trouvé un accord avec le Milan AC. Un arrangement verbal conclu dans le plus grand secret alors que le Portugais porte encore les couleurs du LOSC. Les relations entre le club lombard et son agent, Jorge Mendes, ont particulièrement aidé à boucler le deal. Ne reste plus qu’à trouver un accord financier avec le LOSC. Les dirigeants milanais espèrent pouvoir le recruter pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros.