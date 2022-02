Contrairement à certains observateurs, Laurent Paganelli a tenu à défendre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli. Il apprécie le jeu prôné par le coach olympien.

« Sampaoli n’est pas fou, s’il a mis Pape Gueye arrière-gauche, pour toi c’est peut-être un mauvais choix, mais ce sera peut-être un choix qui va s’avérer gagnant dans un mois ou deux. Parce que si tu as envie de le faire jouer dans cette position, il faut bien qu’à un moment donné il y débute. Tu ne vas pas le tester contre Paris, tu le feras plus facilement contre Metz. Et peut-être qu’un jour on dira que Gueye est un phénomène à ce poste. C’est la différence entre l’analyse de l’instant, la marge de progression et ce que tu veux faire avec ton groupe plus tard. Il faut laisser à un entraîneur la possibilité de voir un peu plus loin. » Explique-t-il pour « La Provence. »