Pierre Ménès ne comprend absolument pas Lionel Messi. Le journaliste est persuadé que l’Argentin serait irrésistible en Ligue 1 s’il retrouvait sa forme.

« Je pense que si Messi était en forme, il marcherait sur la Ligue 1 comme il marchait sur la Liga. Donc c’est un faux débat. Il y a des choses que je ne comprends pas avec Messi. Il fait des passes incroyables. La passe qu’il fait sur le but de Neymar à Nantes est sublime. Je crois qu’il a un total de 7 passes décisives, c’est bien. Moi, ce que je reproche à Messi ou plutôt ce que je constate avec lui c’est qu’il n’a plus ce coup de rein pour enchaîner la frappe. Le ballon ne gicle plus de ses pieds comme avant. Je n’oublie pas qu’il a tapé dix fois sur le poteau depuis le début de saison. Je trouve qu’il joue trop au milieu. Il devrait jouer beaucoup plus près du but adverse, quasiment jouer avant-centre. J’espère que le retour de Neymar va le soulager un peu à ce niveau-là. » A-t-il confié.