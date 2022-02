« Ça résume un peu ce que l’on voit au stade depuis pas mal de temps. Une équipe qui fait le yoyo, avec parfois un gros enthousiasme, et d’autres fois un ronronnement qui permet aux adversaires d’appliquer leur plan. Là, Clermont a clairement fait ce qu’il était venu chercher, avec un bloc bas très solide et des contres bien négociés. À l’inverse, l’OM a manqué d’inventivité, de prises de risques, et au final on termine avec une vingtaine de tirs dont seulement quatre cadrés. On sort de ce match avec un sentiment d’impuissance, en se disant qu’on aurait pu jouer deux heures sans marquer. Ce n’est pas parce qu’on joue au Vélodrome face à un mal classé que ça va passer tout seul. Il faut créer pour forcer la décision face à des blocs bas. » A-t-il explique dans les colonnes de la « Provence. »