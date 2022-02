Défait par le FC Nantes, le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre à La Beaujoire. Jugé victime d’erreurs d’arbitrage, les Parisiens ont injustement été victimes des errements de l’arbitre de la rencontre selon les analyses de Tony Chapron.

« Le match bascule à la 37ème au moment ou M. Lesage n’exclut pas Pallois. Il fait un tacle par derrière sur Kylian Mbappé, pour moi c’est rouge. Un tacle par derrière est toujours extrêmement dangereux. On a eu de la chance que Kylian Mbappé ne se blesse pas. Je pense qu’à ce moment là il sent qu’il a fait une erreur. Frustrés, les Parisiens contestent et forcément Verratti est sanctionné. A partir de là, il s’est mis à dos les joueurs de Paris. Le problème c’est qu’en voulant évacuer cette erreur, il va faire d’autres erreurs et tomber dans la compensation. […] Le doute l’a bouffé« , a lancé Tony Chapron sur le plateau du Late Football Club.