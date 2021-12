Les rumeurs ne cessaient de s’intensifier depuis quelques semaines autour du cas Jonathan Ikoné. Le plus virevoltant des Dogues est attendu à la Fiorentina alors qu’un accord aurait été conclu. Premier départ acté au LOSC.

Après avoir résisté à un été mouvementé, le LOSC pourrait bien connaître une véritable tempête. Les prochains mois seront décisifs tant l’effectif est instable et un premier départ pourrait bien fragiliser la pyramide de cartes construite par Olivier Létang et Jocelyn Gourvennec. Courtisé depuis plusieurs semaines, Jonathan Ikoné devrait bien faire ses valises dès cet hiver pour quitter le Nord pour une destination connue ou non. En négociations avancées avec la Fiorentina, les Dogues auraient trouvé un accord avoisinant les 15 millions d’euros. Avec un tel montant, le LOSC encaisserait 5 petits millions d’euros.

Néanmoins, si les négociations sont en bonne voie un élément freine les négociations. Il s’agit du principal intéressé lui-même : Jonathan Ikoné. Selon les informations de 90FootballFr, le joueur n’aurait pas encore fait filtrer la moindre information sur ses intentions. De retour sur le devant de la scène après plusieurs prestations remarquées, notamment en Ligue des Champions, le Français temporiserait pour voir si de nouvelles écuries plus huppée ne viendraient pas frapper à la porte. L’espoir fait vivre.