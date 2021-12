La descente aux enfers est glaciale pour Pierre-Emerick Aubameyang. Récemment déchu de son brassard de capitaine, le voilà désormais écarté de l’équipe première depuis plus d’une semaine pour raisons disciplinaires. Très proche de lui à Dortmund, Thomas Tuchel tient à lui parler.

« Je lui parlerai à un moment, mais je ne veux pas le déranger. Il était un joueur très important pour moi, nous avions une relation très intime. Aujourd’hui encore, quand on se voit, c’est toujours très sympa. […] Je ne peux dire que des choses positives au sujet de lui, en tant que joueur et personne. Je me sens désolé pour lui, qu’il soit dans le mal, parce que ce n’est pas là où il devrait être avec ses qualités et que ça ne correspond pas à la personne qu’il est, je le maintiens. Mais je ne suis pas impliqué dans ce qu’il se passe dans son club. Je veux faire preuve de respect et ne pas juger ce qui est juste ou non.«