Dimanche, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 pour la toute première fois de sa carrière après sa victoire sur le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le pilote de Red Bull a décroché la victoire face à son adversaire principal Lewis Hamilton au terme d’une course mythique et parfois même à la limite. Limite qui ont dépassé les bornes pour l’écurie d’Hamilton, Mercedes. Après la course, les patrons de cette dernière ont même porté réclamation mais aujourd’hui Toto Wolf et son équipe ont pris une grande décision. « L’écurie Mercedes va activement collaborer avec cette commission (…) Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons notre appel par la présente », précise le constructeur allemand dans un communiqué. Une nouvelle qui entérine officiellement le titre de champion du monde pour le Néerlandais de 24 ans Max Verstappen.