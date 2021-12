Ancien buteur de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang pense que le club olympien possède un très bon buteur en la personne du jeune Bamba Dieng.

« J’aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualités. Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser. Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller. » A annoncé Niang dans les colonnes de la « Provence. »