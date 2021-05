Comme attendu, Boubakary Soumaré va quitter le LOSC et s’engager avec Leicester. Une opération estimée à 23 millions d’euros, hors bonus. Le joueur de 22 ans s’engagera pour cinq ans avec les Foxes.

A peine titré Champion de France avec le LOSC, Boubakary Soumaré va rejoindre l’Angleterre et s’engager avec Leicester. A 22 ans, le jeune français est l’une des révélations du championnat et ses prestations attisent l’intérêt de la Premier League. La saison dernière, les Foxes étaient déjà sur le coup mais la pandémie avait empêché toute transaction. Au LOSC depuis 2017 et sous contrat jusqu’en 2022, son départ est désormais acté.

Selon les informations de RMC Sport, Boubakary Soumaré s’engagera avec Leicester dans les prochains jours. Un contrat de 5 ans l’attend outre-manche. Le transfert est estimé à 23 millions d’euros, hors bonus. Un deuxième départ acté après celui de Mike Maignan vers le Milan AC. Mouvement que suit également Christophe Galtier qui a annoncé qu’il quitte Lille. L’effervescence laisse désormais place aux doutes. Quels seront les prochains mouvements au LOSC ?