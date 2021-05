Membre de l’échappée du jour, Dan Martin (34 ans, Israel Start-Up Nation) remporte la 17ème étape du Giro d’Italia. Il devance Joao Almeida (22 ans, Deceuninck Quick-Step) et Simon Yates (28 ans, BikeExchange), les deux favoris ayant réalisé la bonne opération du jour. Egan Bernal (24 ans, Ineos Grenadier) craque et perd du temps sur le Britannique. Le Giro n’a pas donné son dernier mot.

Longue de 197km, la 17ème étape du Tour d’Italie nous a offert un magnifique spectacle. Ce tracé de haute montagne a fait craquer l’ensemble des favoris dont le maillot rose et leader du classement général, Egan Bernal. Seul pour la victoire d’étape, Dan Martin a été le meilleur aujourd’hui et a devancé ses compagnons d’échappée avant de résister aux cadors du peloton. L’Irlandais s’offre son premier bouquet de la saison et réalise le hat trick. Ce succès est le dernier qui lui manquait pour remporter une victoire d’étape sur chaque Grand Tour (2 Tour de France, 2 Vuelta, 1 Giro). Une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni.

Classement de l’étape du jour

Le classement de cette 17e étape, Hugh Carthy a perdu 3'52" aujourd'hui. Des surprises pour les favoris, avec Simon Yates qui reprend du terrain sur Egan Bernal. #Giro pic.twitter.com/cKDV5p07qx — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 26, 2021

Au strate inférieur, les leaders se sont battus et ont lâché par l’arrière jusqu’à ce que le maillot rose en personne craque à son tour. Egan Bernal montre ses premiers signes de faiblesses en concédant 52s sur Simon Yates. Le Britannique retrouve le podium en passant devant Aleksander Vlasov. Le Portugais Joao Almeida est l’autre grand gagnant du jour.

Classement général

Le nouveau classement général après 17 étapes. Egan Bernal reste tout de même solide leader, mais le podium se dessine. Romain Bardet récupère lui une place, 6e. #Giro pic.twitter.com/Pu7Rm4BpD0 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 26, 2021

La suite du Giro s’annonce folle avec encore 2 étapes de montagne et un contre la montre avant la consécration finale. Malgré une belle avance, Egan Bernal devra résister à la concurrence qui sait désormais que rien n’est joué.